NAGKASUNDO ang Austria at Pilipinas para sa pagpapadala ng 500 mga manggagawang Pinoy sa nasabing bansa kada taon.

Sa isang memorandum of agreement (MOA), nagkasundo ang Department of Migrant Workers (DMW) at Austrian Federal Ministry for Labor and Economy (BMAW) na kumuha ng mga overseas Filipino worker (OFW) para punan ang nasa 200,000 job openings sa iba’t iba nilang industriya.

Kabilang dito ang healthcare, construction and engineering, information technology, at tourism and hospitality.

Bukod sa maayos na benepisyo, maaaring sumuweldo ang mga OFW ng 2,000 euros bilang minimum wage o katumbas na P120,000 kada buwan.

Gayunman, posible umanong lagpas pa sa minimum wage ang ipapasahod ng mga employer sa Austria. Plano rin ng DMW na maglagay ng labor attache sa Vienna, Austria para masigurong may tutugon sa mga magiging problema doon ng mga OFW.