Dapat umanong magkaroon ng special protocol ang mga ospital at purenarya sa paghawak ng kaso ng mga hazing victim, ayon sa chairperson ng House committee on the welfare of children.

Sinabi ni BHW party-list Rep. Angelica Natasha Co na dapat mayroon ding security procedure na kasama ang protocol upang mapangalagaan ang biktima at ang mga ebidensya na gagamitin sa kaso.

“Dapat ring magkaroon ng special security protocols ang mga ospital at Philippine Medical Association kapag nakakatanggap sila ng mga pasyenteng malamang naging biktima ng hazing. Pangunahan dapat ito ng Department of Health,” sabi ni Co.

Ayon kay Co, may mga pagkakataon na mayroong kasabwat na nursing, medtech o medicine student na nagsisilbing first aider sa hazing rites at dapat din tignan ang mga ito.

“Madalas sa mga hazing cases nagkakatalo sa autopsy o medico-legal findings at ng mga medical abstract. Depende kasi `yan sa pagkakasulat ng findings at pagkagawa ng mismong autopsy. Kailangang magsagawa ng intensive training on hazing cases ang mga ospital at mga doktor, lalo na sa Metro Manila, Calabarzon, at mga lungsod,” dagdag pa ni Co.

Inirekomenda rin ni Co na magkaroon ng joint memorandum ang Department of Health at Department of Justice upang matiyak na tama ang gagawing autopsy report at naroon ang mga detalye na kailangan upang tumibay ang kaso. (Billy Begas)