Melai excited na nag-goodbye sa noontime show

Nagmukhang atat sa pagwawakas ng kanilang programang ‘It’s Your Lucky Day’ sa noontime slot si Melai Cantiveros nang iposte niy ang kanyang pasasalamat ilang oras bago sumalang sa ere ang huling episode ng programa.

Kung dati saka lang nagpapasalamat ang mga host sa last episode ng kanilang show kapag natapos na ang kanilang finale airing. Pero kay Melai, nagposte agad siya ng ilang group shot nilang mga bumubuo ng ‘IYLD’, pati ang staff na nakasama nila sa show.

Inuna muna ni Melai ang magpasalamat sa kanyang mga kasama at saka nag-sentro kay Luis Manzano na siyang lead ng show.

“…To our Lucky Charm Kuya Lu @luckymanzano na Padre De Pamilya namin sa @itsyourluckydayna, lagi kami kinukumusta, inaalalayan at pinaparamdam na importante kami sa show. We love you Kuya Lu.”

Posibleng magtuloy-tuloy naman ang programa at maging pre-programming ng ‘It’s Showtime’ o kaya ay bago ipalabas ang ‘TV Patrol’ at hinihintay nga kung may ganitong announcement ang ABS-CBN.

Twelve days isinalpak ang programa nina Luis, Melai bilang pansamantalang pamasak sa oras ng noontime show nina Vice nang masuspendi ito ng MTRCB dahil sa ilang offensive/inappropriate gestures, partikular na sa ‘cake issue’ sa mag-asawang Vice, Ion Perez. (Rey Pumaloy)