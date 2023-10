Lucky charm daw si madir: Michelle bibitbitin si Melanie sa Miss U

Next week na ang alis ni Michelle Dee para sumabak sa 72nd Miss Universe.

Pupunta muna sila sa USA bago dumiretso sa host country na El Salvador.

Focus at handa na si Michelle na masungkit ang fifth Miss Universe crown ng Pilipinas sa November 19, 2023 (Manila time).

Patayan nga raw ang naging pasarela (pageant walk) at fitness trainings na pinagdaanan niya.

Maliban sa trainings ay nag-aral din daw siya ng Spanish dahil iyon ang language sa bansang El Salvador.

Kaaabang-abang din daw ang gown na gawa ni Mark Bumgarner na susuotin niya sa nasabing beauty pageant.

Very positive naman ang komento ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa gown na susuotin ni Michelle.

“Kinilig ako, sobra! Ay, girl, ang ganda as in,” sey ni Pia.

Samantala, ang nanay niyang si 1979 Miss International Melanie Marquez ang tinuturing niyang biggest lucky charm kaya sisiguraduhin niyang andun ito sa El Salvador kahit magastos pumunta sa bansang iyon.

“I’m very grateful that she will be there (El Salvador),” sey ni Michelle sa naganap na send-off presscon para sa kanya.

Good luck, Michelle!