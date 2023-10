Kim ipinangalandakang expensive na ang face dahil nasampal

Dahil sa sampal, itinuturing na ngayon ni Kim Chiu na nagkaroon ng ‘value’ ang kanyang mukha.

Dati nang may value ang mukha ni Kim, sa mga brand na ini-endorse niya, pero mukhang hindi ito ang naglagay sa paniniwala ng aktres at ipinapalagay niyang karangalan na masampal ng kanyang co-star.

Ito ang naging sagot ni Kim sa tanong sa kanya sa X (dating Twitter) ng kanyang mga tagahanga kaugnay sa eksena nila ni Maricel Soriano sa serye nila sa Prime ang ‘Linlang’.

Tanong mismo ng @primevideophilippines sa kanya, “Game na game na, Kimmy! Curious kami, ano ang pakiramdam masampal ng isang diamond star? #AskLinlangOnPrime.”

Tumugon naman sa isang masayang mood si Kim. Sey niya, “Honored!! Feeling ko mamahalin na yung mga pisngi ko para madampian ng palad ng isang DIAMOND STAR @officialmaryaph #AskLinlangOnPrime.”

Hindi lang isa kundi dalawang sampal ang natanggap ni Kim sa isang highly dramatic scene with the Diamond Star.

Isa lang ito sa mga sagot ni Kim sa mga tanong sa kanya ng kanyang mga tagahanga. Napakasipag nga itong makipagkulitan sa mga netizen at halos minu-minuto ay may tugon siya sa mga tanong sa kanya.

Samantala, sa X account naman ni Maricel ay natanong ito kung sino sa mga star na nakasama na niya sa project ang nakatanggap ng pinakamalakas na sampal mula sa kanya?

“I think si @vicegandako, dumugo eh! #AskLinlangOnPrime.”

Nagsama sina Maricel at Vice sa MMFF movie entry na ‘Girl, Boy, Bakla, Tomboy’ kung saan nanay ng Unkabogable Star ang role ng premyadong aktres.