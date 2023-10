Kakaiba, first time: Vilma nanibago sa lampungan kay Boyet

Grabe ang kilabot ng mga nakapanood sa shooting ng pelikula nina Star for all Seasons Vilma Santos at Christopher de Leon, ha! Sabi nga, iba pa rin ang tandem nila, na ang lakas ng chemistry.

Sabi ni Ate Vi, sa dinami-rami raw ng ginawa nilang pelikula ni Boyet, iba’t ibang pakiramdam na raw ang naranasan niya sa piling ng mahusay na aktor.

“Pag asawa ko siya sa movie, pakiramdam ko asawa ko talaga siya. Pag mistress niya ako, ang feeling ko mistress talaga niya ako, na nagseselos talaga ako. I really don’t know how to explain it, eh. Nasa loob, eh.

“Kaya siguro kapag nilabas mo, it’s natural, which I don’t understand where it’s coming from. Sabi nga nila, iba pa rin ang chemistry, ang magic. Siguro, kabisado ko na rin kasi si Boyet.

“Sabi ko nga, naabutan ko rin si Boyet na nagloloko-loko ito. Grabe rin ang pinagdaanan ko kay Boyet. Nagtitiis nga lang ako sa kanya.

“’Yung kalokohan ni Boyet noon, na late darating sa set, tapos ang daming arte-arte, pero nasa isip ko, love ko pa rin siya, mahal ko siya rito, asawa ko siya rito. Pero imagine nalagpasan namin ni Yetbo `yon.

“The difference now, mas mature na kami, kahit ang attack namin sa character, iba na rin. I’m really lucky to have Christopher de Leon being a big part of my career.

“Sa 60 years, malaking part si Boyet sa buhay ko, sa career ko,” seryosong sabi ni Ate Vi.

Anyway, may love scene raw sina Boyet at Ate Vi sa ‘When I Met You in Tokyo’ na dapat abangan!

“May love scene nga raw kami. Abangan n’yo! Hahahaha!

“Basta ‘yung scene namin na `yon ni Yetbo, first time naming ginawa. Sa dinami-raming pelikula naming ginawa, ‘yung honeymoon, first time naming ginawa.

“’Yun lang! Kakaibang experience `yon!” sabi ni Ate Vi.