Jade Talampas mainit sa tres sa final period

BUMOMBA ng apat na perpektong tirada sa three-point line sa fourth period si Jade Talampas upang silatin ng Arellano University Chiefs ang San Beda University Red Lions, 74-72, sa pambungad na laro ng 99th season ng National Collegiate Athletic Assocaition (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City., Biyernes.

Bumira ng 4-of-4 sa tres si Talampas sa final period kabilang ang pangmatindihang buslo sa nalalabing 5.9 segundo upang iselyo ang 74-72 na kalamangan.

Hindi na hinayaan pang mauwi sa tabla ang laro para pahabain pa sa overtime ng magmintis sa tira ang San Beda para maputol ang kanilang four-game winning streak.

Dahil sa panalo ay nakuha ng Arellano ang kanilang ikalawang panalo sa 10 laro, matapos silatin rin ang defending champions Colegio de San Juan de Letran Knights sa first round, habang nakuntento sa 7-3 kartada ang San Beda na katabla pansamantala ang Lyceum of the Philippines University Pirates.

(Gerard Arce)