Hindi pa nga natin nakikita ang posibleng pagtataposng gyera ng Russia at Ukraine, narito na naman ang panibagong kaguluhan na nagaganap sa gitnangsilangan o Middle East na kinasasangkutan ng bansang Israel at ng grupong Hamas.

Hindi maitatatwa ang malaking implikasyon nito saPilipinas. Sa larangan pa lamang ng trabaho, tinatayang nasa libo-libo ang mga OFWs namawawalan ng trabaho dahil sa kinakailangang pag-uwi nila mula Israel at mga karatig bansa. At kagayang ibang bahagi ng mundo, malaki ang epekto ng kaguluhan sa supply at presyo ng langis. Alam naman natin na kapag ang presyo ng langis ang tumataas, hindi nalalayo ang pagtaas ng lahat ng pangunahingbilihin. Hindi pa nga tayo nakaka-alpas sa mataas napresyo nito na bahagyang dulot ng gyera sa Ukraine, heto naman at nagbabadya ang maaring magingkrisis sa langis.

Ang Russia ay ang pangalawa sa buong daigdig sapaggawa ng langis, na sinusundan ng Saudi Arabia sa ikatlong pwesto. Ang iba pang mga bansangmataas ang antas ng paggawa ng langis ay Iraq, Iran, United Arab Emirates at Kuwait na mga bansa saMiddle East. Bagama’t hindi sila kasali sa gulo sangayon, hindi rin malayo na masangkot sila. At kung sakaling mangyari nga ito, lalong magiging matindiang epekto sa Pilipinas at sa ating mga kababayan.

Bukod pa riyan, may sarili rin tayongkinasasangkutang gulo sa West Philippine Sea labansa China na, kagaya ng gulo sa Israel at sa Ukraine ay, usapin sa teritoryo. Ilaw araw pa lamang ang nakalilipas nuong mapabalita na ang ating mgasasakyang pandagat ay binangga ng mga barko ng China. Nauna ko nang isinulat ilang linggo na ang nakararaan na tila tumitindi na ang tensyon sa mgainaangking mga teritoryo. Ang pangamba ng maramiay kung saan hahantong ito.

Bagama’t hindi nangangahulugan na wala tayongbangis at hindi tayo aalma, sa pagtataya ng mgadalubhasa sa militar, dehado ang Pilipinas kung hahantong sa digmaan ang sitwasyon sa China. Kaya umaasa rin tayo na, una, hindi humantong sag anito ang sitwasyon, at pangalawa, na aayudahan tayo ng ating mga kaalyadong bansa, kagaya ng US at mgakasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.

Nguni’t, sa totoo lang, maasahan ba natin talaga sila? Para sa US, tila sinasadya ng pagkakataon nanadadagdagan ang kanilang mga alalahanin sa buongmundo dahil sa kanilang pagsuporta sa mga bansangkaalyado nila. Para sa digmaang Russia-Ukraine, matibay ang pagkiling ng US sa Ukraine sa punto namalaki na rin ang kanilang nagiging gastos. Ito rin ang magiging sitwasyon ng kanilang magiging tustusinpara sa pagpanig nila sa Israel laban sa Hamas, mgaibang bansa at mga organisasyong kontra sa Israel. Sa madaling salita, hindi buo ang magiging atensyonng US sa Pilipinas para sa ating laban. Maging ang mga ayuda maari nating asahan ay may banta ring mabawasan.

Ang isa pang maari sana nating asahan ay ang ASEAN. Kung tutuusin, ang isang dahilan ng pagbubuklod ay para magkaroon ng mas malakingboses at hindi malunod ang ating mga interes ng mgadambuhalang mga bansa, kagaya ng China. Nguni’talam naman natin na hindi natin makakamit ang pagkakaisa sa ASEAN, maging ang isyu ay ang pagpapaamo sa mga ambisyon ng China o ang awayan sa Middle East.

