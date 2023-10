‘E.A.T.’ may pangtapat sa pagbabalik ng ‘It’s Showtime’ 

Namaalam na sa noontime show slot ang ‘It’s Your Lucky Day’ nitong Biyernes ng tanghali.

After 12-day suspension ay magbabalik na nga muli para magpasaya ng ating pananghalian ang ‘It’s Showtime’.

Ise-celebrate rin nina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro , Ogie Alcasid, Kim Chiu, Jhong Hilario, Amy Perez, Ryan Bang, Ion Perez, at iba pang hosts ang 14th anniversary nila with Madlang Pipol.

At kahit sabihin pang patuloy ang pangunguna sa ratings ng ‘E.A.T.’ ay hindi sila puwedeng magpakampante sa inaabangang pagbabalik ng Kapamilya at Kapuso (GTV) noontime show.

Inanunsiyo naman sa Legit Dabarkads noontime show na bongga ang Halloween party celebration nila ngayong Sabado kasabay ng anibersaryo at pagbabalik ng nasuspindeng show nina Vice.

For sure may pasabog din ang ‘Eat Bulaga’ ng GMA-7, TAPE, Inc. at hindi puwedeng tutulog-tulog lang sila, ‘noh?!

Ang bongga talaga ng kumpetisyon ng mga noontime shows. Pabonggahan talaga sila ng pakulo at mga papremyo para sa viewers.

Ano na naman kayang paandar ang gagawin ni Vice?

Tutukan na lang natin!