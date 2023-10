Tawa nang tawa sina Cassy Legaspi, Darren sa presscon ng pelikula nina Vilma Santos at Christopher de Leon, lalo na kapag pinipilit silang umamin na sa relasyon nila.

Eh kasi nga, kahit ang mga tao na nakasaksi sa lambingan nila sa shooting ng ‘When I Met You in Tokyo’ ay nagkakaisa sa pagsasabi na may relasyon sila, ha!

“Masaya po kasi kami sa shooting, kaya it comes out natural na rin sa screen. I’m just happy na si Cass ang nakasama ko,” sabi ni Darren.

“Happy ako na kasama ko si Darren. We both want this for so long. Sa set, there were times na ninerbiyos ako. Pero buti na lang, nandiyan si Darren.

“For me, different set up nga, kasi may acting. Pero, sa set, hindi naman pala kailangang mag-acting, kasi ganun naman talaga kami,” chika pa rin ni Cassy.

Meaning, mag-dyowa sila sa ‘When I Met You in Tokyo’ at sa totoong buhay, kaya hindi na kailangang umakting?

“Hmmmm, we’ll be right back for more!” natatawang chika ni Cassy.

Anyway, kahit anong pilit nga ang gawin sa dalawa na aminin na ang relasyon nila, hindi talaga sila bumigay.

“Kahit magulang namin, hindi kami maintindihan, eh. Kahit sila minsan naguguluhan, eh,” sabi ni Darren.

Inuusisa nga rin daw sila ng mga magulang nila kung mag-dyowa na sila.

“Hindi namin sila sinasagot!” sabi ni Darren.

Si Cassy ay tumawa lang daw nang usisain nina Carmina at Zoren Legaspi. Pero, boto raw ang magulang niya kay Darren.

“Opo, they know na I’m in good hands,” sabi ni Cassy.

“Sa akin, pag si Cass ang kasama ko, hindi sila nagtatanong kung anong oras ako uuwi. They are secure kapag kami ang magkasama,” sabi pa rin ni Darren.

Anyway, may nakakatuwang eksena akong nakita sa presscon ng ‘When I Met You in Tokyo’ na sinabi kasi ng mga direktor na sina Rommel Penesa, Rado Peru, na kapag napanood ninyo ang pelikula nina Ate Vi at Boyet, siguradong mapapa-‘I love you’ kayo sa mga kasama ninyo.

Eh, sa eksenang `yon, biglang napatingin si Cassy kay Darren, at bumuka ang bibig. Sa tingin ko, ‘I love you’ ang sinabi niya kay Darren, na katabi nga niya.

“Ha? Ha? Ano ba ang sinabi ko kanina?” gulat na gulat na chika ni Cassy.

“Ang dami mo kasing reaction, eh,” hirit ni Darren kay Cassy.

“Oo nga, eh. Ang dami kong reaction. Very cartoonist ako!” natatawang chika ni Cassy.

“Wala naman, wala naman,” hirit pa ulit ni Darren, na obvious na sinasalo si Cassy.

Pero, sure ako na ‘I love you’ talaga ang sinabi ni Cassy kay Darren, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)