Cassie Carballo, UST tatapusin agad Benilde

Mga laro Sabado:

(Rizal Memorial Coliseum)

2:00pm — UST* vs Benilde

5:00pm — FEU* vs Ateneo

(* UST, FEU twice-to-beat)

TATANGKAIN ng troika nina Angeline Poyos, Regina Grace Jurado at Cassie Carballo na agad maisampa ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa semifinals sa pagsagupa sa matinding karibal na College of Saint Benilde sa tampok na laro sa quarterfinals ng Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 Sabado sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Ito din ang hangad ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na pamumunuan nina Faida Bakanke, Chenie Tagaod, Florize Anne Papa, Kiesha Bedonia, Gerzel Petallo, Mitzi Panangin at Alyzza Devosora na asam agad makapasok sa huling apat na koponan sa pagsagupa sa Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles.

Bitbit ang twice-to-beat na insentibo, sasagupain ng UST Golden Tigresses sa unang laro sa ganap na alas-2 ng hapon ang back-to-back NCAA champions na Lady Blazers bago magharap ang Lady Tamaraws at Blue Eagles sa alas-5.

Huling giniyahan ni Carballo ang Golden Tigresses sa balanseng opensiba na nagbigay daan sa koponan para makamit ang silya at insentibo sa quarterfinals.

Tumulong din sa UST sina Jonna Ferdido, Kyla Cordora, Mary Banagua at Athena Abbu para sa koponan ni coach Kungfu Reyes.

Tangka naman ng FEU na malampasan ang maagang pagkakapatalsik sa quarterfinals sa huling edisyon sa pagiging paborito na agad makasampa sa semis kontra sa nagpapanibagong lakas na Ateneo squad.

Huling nagwagi ang FEU sa University of the East, 25-23, 25-17, 27-25, para makamit ang twice-to-beat incentive matapos na malasap nito ang kabiguan sa College of Saint Benilde sa limang set na tangi nitong mantsa sa torneo.

(Lito Oredo)