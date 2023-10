Sa darating na Lunes, Oktubre 30, botante na naman tayo. Hindi lang tayo basta mamamayan sa petsa na iyan, mga tao tayong gaganap sa gawaing bumoto.

Pipili na naman tayo ng mamumuno sa ating barangay, ang pinakamaliit na yunit pampolitika sa ating bansa.

Iboboto natin ang inaakala nating makapaglilingkod sa barangay, ang magsusulong ng interes at kabutihan ng mamamayan at sambayanan. Kakatawanin natin maging ang walang kakayahang pumili ng pinuno. Kaya dapat isipin hindi lamang ang kapakanan natin. Isipin maging ang kapakanan ng ibang tao at ang kabuuan ng sambayanan.

Hindi rin maiiwasang maikonsiderang iboto ang mga kakilala, kaibigan, barkada, kamag-anak kung nakatira kayo sa isang maliit na barangay. Pero kaya nga sekreto ang pagboto, kaya nga may takip ang puwesto kung saan ka boboto, kaya nakatiklop ang balota at sinesegurong walang pagkakakilanlan kapag ihuhulog mo na sa kahon.

Kaya nga sekreto para maiboto mo ang inaakala mong mabuting kandidato kahit pa hindi mo ito kakilala, kaibigan, kamag-anak. Kaya nga sekreto upang hindi ka sumbatan ng mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na kandidato. Ikaw lang at iyong balota ang nakakaalam ng kung kanino ang isinulat mong pangalan. Kaya nga sekreto para masunod mo ang nasa iyong puso.

Kaya hindi ka dapat mangamba sa sumbat ng mga kakilala at kamag-anak na kandidato. Mas mangamba ka kung alam mo nang walang mabuting gagawin, peroiboboto mo pa rin. Mas mangamba ka sa maaaring sapitin ng barangay kung ang iboboto mong kakilala o kamag-anak ay magnanakaw lang sa kaban ng bayan. Mas mangamba ka kung ang iboboto ay kakilala o kamag-anak na iresponsable.

Sa Lunes, pagpasok mo sa presinto para bumoto, takpan mong mabuti ang balota. Ikaw lang at ang iyong konsensiya ang may unawaan sa kung sino ang iyong iboboto, kung kanino mo ipagkakatiwala ang barangay mo.

Bakit ganito na lamang ako kasentimental sa gawaing pagboto? Kasi, ganito naman talaga ang kahulugan, ang nasa ubod ng salitang ‘pagboto’.

Galing ang salitang ‘boto’ sa matandang salitang Latin na ‘vovere’ na kalaunan ay naging ‘votum’. Sa mga salitang iyan galing ang salitang Ingles na ‘vow’ o pangako o sumpa. Sa mga etimolohiyang ito rin manggagaling ang kilala natin ngayong salitang ‘boto’ o ‘vote’.

Hindi talaga pagpili lang ng pinuno ang ibig sabihin ng pagboto. May mas malalim na kahulugan, maaaring debosyon o pangako. Kung simpleng pagpili ng mamumuno, maaari namang tanungin na lang ang isang botante pagpasok kung sino ang kaniyang iboboto.Pagsagot, itatala agad at bibilangin. Walang kahirap-hirap.

Pero bakit ganitong tila nababalot ng maraming seremonya at komplikasyon ang pagboto? Bakit kailangang lihim ang pagboto? Bakit kailangang walang pagkakakilanlan? Iyon ay upang mailahad ng botante sa kaniyang balota ang nais niyang makapaglingkod nang hindi inaalala ang sasabihin ng ibang tao. Nang hindi siya matutukoy sa kaniyang desisyon.

Sa Lunes, iboto natin ang inaakala nating matapat at responsableng maglilingkod sa barangay. Hindi man natin siya kakilala o kamag-anak.

