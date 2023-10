Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde sa bansa na gayahin ang mga ginagawa sa ibang bansa para mapahusay pa ang kanilang serbisyo sa publiko.

Sabi ng Pangulo, dapat matuto ang mga alkalde sa mga magagandang ginagawa ng kanilang mga counterpart sa ibang bansa upang mas maging mahusay ang pagsisilbi sa kanilang nasasakupan.

“We must also explore international partnerships such as that, with your counterparts, not only in the Philippines but in other countries. And that way, we will learn the best practices in improving public service delivery,” pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo sa Philippine Mayor’s Forum na inorganisa ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Quezon City nitong Biyernes ng umaga, Oktubre 27.

Dagdag pa ng Pangulo na dapat samantalahin ng mga lokal na opisyal ang mga programa ng gobyerno at United Nations upang palakasin ang kanilang capacity-building.

Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling pangunahing partner ng mga alkalde ang kanyang administrasyon upang makamit ang mga layunin ng pag-unlad ng bansa. (Aileen Taliping/Prince Golez)