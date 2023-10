Baby Peanut nakakatanggal pagod kaartehan

Nasa Hong Kong ngayon ang pamilya ni Ate Vi, at parte na rin daw `yon ng birthday celebration niya. Kasama raw sina Luis Manzano, Jessy Mendiola, at siyempre si Baby Peanut, at iba pang miyembro ng pamilya.

Anyway, kitang-kita nga ang sobra-sobrang pagkagiliw ni Ate Vi kay Peanut, ha! Sabi nga, manang-mana nga raw sa kanya, mula sa hitsura, hanggang sa kaartehan.

“Happy ako pag maarte siya. Basta maarte siya. Pag maarte siya, ako ang unang nag-i-enjoy. Minsan paggising ko, papanoorin ko ang video niya, at nakaka-good vibes siya, ha!

“Pag tumatawa siya, natatatanggal ang pagod ko! Napa-positive ang araw ko talaga!” chika ni Ate Vi, na nagsabing abangan daw ang project nila ni Baby Peanut. (Dondon Sermino)