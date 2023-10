Angeline dadalawin si Kris

So tama nga ang source namin na dadalawin ni Boy Abunda ang kaibigang si Kris Aquino sa Orange County, California.

Isinulat nga namin ‘yon dito sa Abante.

Mismong si Kris nga ang nag-share sa social media ng emotional na pagkikita nila ni Kuya Boy.

Bumigay pa nga si Kuya Boy at humagulgol nang makita si Kris.

Sey ni Kris, “Boy freaked because i needed a shot while he was here. And he really hates needles.”

Samantala, tiyak kaming maiiyak din si Angeline Quinto kapag nagkita sila ni Kris.

Ayon sa isang source namin, nagpasabi na si Angeline kay Kris na dadalaw siya sa Queen of All Media.

Nasa California ngayon si Angeline dahil sa dalawang shows doon.

Aabangan na lang namin ang postings nina Angeline, Kris kapag nagkita na sila.

Bongga! (Jun Lalin)