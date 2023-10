Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman na sibakin sina Department of Agriculture (DA) Assistant Secretary for Consumer Affairs Kristine Evangelista at Food Terminal Inc. (FTI) Vice President for Operations John Gabriel Benedict Trinidad III.

Kaugnay ito sa nakitang anomalya umano sa kasunduan ng isang supplier ng sibuyas sa Kadiwa store ng DA na naging dahilan para sumipa ang presyo ng naturang produkto noong 2022.

Base sa desisyon ng Ombudsman, guilty umano si Evangelista sa grave misconduct habang negligence of duty naman kay Trinidad na parehong “conduct prejudicial to the best interest of the service”.

Nakakita rin umano ng probable cause ang Ombudsman upang kasuhan sina Evangelista at Trinidad kasama ang ilan pang opisyal ng DA at FTI dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at “falsification by private individuals and use of falsified documents”.

Nauna nang sinuspinde ng Ombudsman sina Evangelista sa loob ng anim na buwan dahil sa labag sa batas na pagbili ng mga sibuyas mula sa Bonena Multipurpose Cooperative.

Samantala, ibinasura naman ang mga kasong isinampa laban sa mga kapwa akusado na sina DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, DA Administrative Officer V Eunice Biblanias, DA OIC-Chief Accountant Lolita Jamela, at FTI Budget Division head Juanita Lualhati dahil sa kakulangan umano ng probable cause.

Ibinasura rin ang mga kaso laban kay FTI President Robert Tan matapos na pumayag umano ito na tumestigo para sa prosekusyon. (Natalia Antonio)