67 Pinoy, 10 Chinese timbog sa BOC nakawan

NAAWAT ng Bureau of Customs (BOC) ang tangkang pagnanakaw sa mga kumpiskadong kontrabando ng ahensiya matapos maaktuhan ang 67 Pinoy at 10 pang Tsino habang nangungulimbat sa isang bodega sa Pasay City

noong Huwebes.

Sa isang pahayag, sinabi ni BOC-Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) Director Verne Enciso na pinuntahan nila agad ang lugar nang makatanggap sila ng impormasyon na pinagnanakawan ang nasabing bodega na matatagpuan sa No. 112 M. Acosta St., Barangay 77, Pasay City.

Nakakandado aniya ito at dito nakatambak ang mga nakumpiska nilang mga produkto na ilegal na dumating sa bansa at inireklamo ng pamemeke tulad ng mga damit, sapatos at bag.

“We received information from a well-placed asset that there was an ongoing theft in a Pasay warehouse we have previously sealed and padlocked. This warehouse had been subjected previously to a Letter of Authority,” ani Enciso.

Dinakip ng magkasanib na puwersa ng CIIS-Manila International Container Port (CIIS-MICP) at Intellectual Property Rights Division ng BOC ang mga suspek kung saan ang ilan sa kanila ay naaktuhan din na sinisira ang BOC seal sa bodega at bitbit ang mga nakumpiskang produkto mula sa mataas na palapag ng bodega hanggang sa ground floor.

Naispatan din ang L300 van na may plate number na TNP 882 na puno na ng mga ninakaw na produkto.

“The suspects would soon undergo inquest proceedings. More than stopping these illegal activities and seizing contraband products, we must also be at the forefront of ensuring that these seized items will

remain in our custody until the cases are done and we are instructed by the proper courts on how to go about disposing or liquidating them,” ayon naman kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio.