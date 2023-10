UMAPELA ang World Health Organization (WHO) sa militanteng grupong Hamas na palayain na ang lahat ng kanilang bihag dahil sa banta sa kalusugan ng mga ito.

Ayon WHO, dapat payagan ang international committee ng Red Cross na makapasok sa Gaza para matukoy ang kalagayan ng mga bihag at mabigyan sila ng kailangang health support.

Sinabi ni WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na karamihan sa mga bihag ng Hamas ay mga bata, kababaihan at matatanda na may pre-existing health condition.

Kailangan din aniyang matugunan ang nararanasang mental health trauma ng mga biktima.

Tiniyak naman ni Tedros na gagawin ng UN health agency ang lahat para magpaabot ng suporta sa health at humanitarian need ng mga hostage victim.