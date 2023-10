Nanindigan si US President Joe Biden na matibay ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at oras na atakiehin ang barko, aircraft o sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay obligado silang sumaklolo alinsunod sa Mutual Defense Treaty (MDT).

Sinabi ito ni Biden sa joint press conference kay Australian Prime Minister Anthony Albanese.

Sa naturang press conference ay kinastigo rin ng US president ang China Coast Guard (CVC) dahil sa mapanganib at ilegal na pagharang sa resupply mission ng Philippine Coast Guard (PCG) sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Matatandaang binangga ng CCG at maliit na barkong kinontrata ng AFP sa resupply mission. Maging ang barko ng PCG ay sinagi rin ng Chinese militia vessel.

“I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad,” saad ni Biden.

“Any attack on Filipino aircraft, vessels or armed forces will invoke our Mutual Defense Treaty with the Philippines,” diin pa ng US president.