Thirdy Ravena, San-En NeoPhoenix ayaw magpaawat sa pagratsada

BINITBIT ni Thirdy Ravena ang San-En NeoPhoenix sa kanilang ikalimang sunod na panalo sa pagbigo sa Nagoya Fighting Eagles, 89-80, sa 2023-2024 Japan B.League season.

Ibinuhos ng San-En ang 10-0 start upang kontrolin ang laban tungo na sa diretsong panalo kung saan naitala ni Ravena at NeoPhoenix ang kabuuang 6-1 karta sa season.

Isa si Ravena sa apat na San-En players na may double-digit scoring sa kabuuang 14 puntos kasama ang walong rebounds at isang assist. Nanguna si Ryusei Sasaki sa koponan na may 19 points, dalawang rebounds at anim na assists.

Nahulog naman ang Nagoya sa 4-3 karta matapos malasap ang ikatlong sunod na kabiguan.

(Lito Oredo)