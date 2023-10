Suporta para sa mga balikbayang OFW mula Israel, Lebanon

Nitong mga nakaraang linggo, nasaksihan natin ang pagtaas ng tensyon sa Israel at Lebanon na nagdudulot ng pangamba at panganib sa ating mga Overseas Filipino Workers na nagtatrabaho sa mga nasabing bansa.

Bilang vice chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, binibigyan natin ng diin na mahalaga ang pagkakaroon ng suporta para sa repatriation at, sa kalaunan, reintegration ng ating mga kababayang apektado ng kaguluhan doon na napilitang umuwi para sa kanilang kaligtasan.

Una sa lahat, mahalaga muna ang masiguro natin ang kaligtasan nila. Susunod dito ang pagkakaroon ng sistema ng suporta na magbibigay ng job counseling, skills retraining, emergency loan at mga serbisyo sa mental health para sa kanila.

Mahirap ang pinagdaanan nila roon. Nawalan na sila ng trabaho, may trauma pa iyan dahil sa kaguluhan na naranasan nila. Ibigay natin sa kanila ang sapat na suporta at pag-aaruga pag-uwi nila sa kanilang Inang Bayan upang muli silang makabangon at patuloy na masuportahan ang kanilang mga pamilya.

Hinihimok ko ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, at iba pang ahensya na masusing subaybayan ang sitwasyon at magbigay ng agarang tulong upang iligtas ang mga apektadong Pilipino nasaan man sila sa mundo.

Isinulong natin ang pagkakaroon ng DMW bilang isa sa may akda at co-sponsor ng batas na bumuo nito noon. Kasama ang pagtatayo ng OFW Hospital sa Pampanga at pagkakaroon ng Malasakit Center doon, ang DMW ay isang pangarap lang natin noon, kasama si dating pangulong Rodrigo Duterte, na isinulong natin na maisakatuparan na ngayon upang mas maisaayos at mapabilis ang serbisyo ng gobyerno para sa ating migrant workers. Ito na ang panahon para maiparamdam sa mga Pilipino ang benepisyo na dapat nilang makuha mula sa DMW.

Dapat ding maging aktibo ang mga local government units sa proseso ng reintegration. Hinikayat ko ang mga ito na makipagtulungan sa mga national government agencies sa pagtukoy ng mga pangangailangan ng mga bumabalik na OFWs upang magkaroon sila ng mas localized na reintegration program.

Higit sa lahat, nakikiramay ako sa mga pamilya ng mga OFWs na namatay sa giyera sa Israel. Makaaasa po kayo na hindi kayo nag-iisa sa mga panahong ito. Nasa inyo ang suporta at malasakit ng gobyerno at ng buong sambayanang Pilipino.

Tulad ng patuloy na suporta na ibinibigay natin sa ating mga OFW, patuloy rin tayong nag-aabot ng tulong sa ating mga kababayang nasa loob ng bansa na nakakaranas ng iba’t ibang uri ng krisis.

Noong October 24, nagtungo tayo sa Davao del Norte upang inspeksyunin ang multi-purpose building doon na kilala bilang “Bahay ni Maria” na nagsilbing isolation facility noong panahon ng pandemya. Dinaluhan din natin ang blessing at turnover ceremony ng isa pang multi-purpose building na itinayo para magsilbing Emergency Operations Center at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Operation Center sa Kapalong. Ang mga proyekto na nabanggit ay ating isinulong para mapondohan bilang vice chairperson ng Senate Committee on Finance.

Pagkatapos, nagpatuloy tayo sa Babak, Island Garden City of Samal upang dumalo sa Provincial Health Information Management Orientation para sa mga Barangay Health Workers. Personal din nating pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa 201 na BHWs na naroon. Nauna na nating nabigyan ng tulong ang 250 BHWs noong October 23.

Noong October 25, muli nating binisita ang Samal Island bilang guest speaker muli sa Provincial Health Information Management Orientation ng mga Barangay Health Workers, kung saan namahagi rin tayo ng tulong sa 200 na BHWs doon.

Ang aking opisina naman ay naghatid din ng tulong sa 333 na mahihirap na residente ng Pulupandan, Negros Occidental sa pakikipagtulungan ng Malasakit at Bayanihan Party-list; 1,000 sa Llanera, Nueva Ecija, kasama ang opisina ni Congressman GP Padiernos; at 200 na TESDA scholars sa Daet, Camarines Norte.

Nagbigay rin tayo ng suporta sa mga biktima ng sunog, kabilang ang anim na residente mula sa Brgy. Lagubang at Brgy. Limuhay sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat.

Namahagi rin tayo ng hiwalay na tulong sa 283 fire victims sa Cagayan de Oro City; at 23 sa Quezon City, bukod pa sa natanggap nilang housing assistance mula sa programa ng NHA na ating isinulong noon para may pambili ng mga materyales tulad ng pako, yero at iba pa sa pagsasaayos ng kanilang bahay ang mga naging biktima ng sakuna.

Namahagi rin tayo ng tulong sa iba’t ibang sektor tulad ng 253 displaced workers sa Koronadal City, kasama ang opisina ni Cong. Peter Miguel; 93 sa Lumban, Laguna kasama si Councilor Saan Añonuevo; at 268 sa Talitay, Maguindanao del Norte, kasama si Mayor Sidik Amiril. Kuwalipikado rin sa pansamantalang trabaho mula sa DOLE ang mga ito.

Tinulungan din natin ang ilan sa ating mga maliliit na negosyante, tulad ng 124 na beneficiaries mula sa Luna, La Union; 48 sa Vigan City; 20 sa Caoayan, Ilocos Sur; at 43 sa Brgy. 22-C at Brgy 21-C sa Davao City na naapektuhan ng sunog. Bukod sa ating tulong ay nakatanggap din sila ng livelihood kits na ipinamahagi ng DTI mula sa programang ating isinulong noon.

Nagpadala rin tayo ng 25 food packs para sa mga participants ng Pastoral Appreciation Week sa Baguio City, kasama si Councilor Vladimir Cayabas.

Dumalo rin ang aking opisina sa groundbreaking ng Super Health Center sa Tigbauan, Iloilo noong October 20.

Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga OFWs, naniniwala ako na ang malasakit ng gobyerno at ng buong sambayanang Pilipino ang magiging daan para sa kanilang muling pagbangon. Magtulungan tayo para maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay at mabigyan sila at ang kanilang mga pamilya ng bagong pag-asa.