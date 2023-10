Sunshine, Cesar may kilig factor pa rin

Super abang ang mga manunulat na imbitado sa mga ganap, kilos nina Sunshine Cruz at Cesar Montano, sa birthday party ni Tita Annabelle Rama.

Although alam naman natin na okey na okey na ang sitwasyon nila, na magkaibigan na talaga sila, at madalas na rin silang nagkakasama sa mga birthday party ng mga anak nila, iba pa rin talaga `yung kami mismo ang nakakakita sa kanila.

Hindi ako sure, pero parang ang birthday party ni Tita Annabelle ang unang public exposure nila, na maraming tao sa paligid, at may mga manunulat, photographer, ha!

At pansin mo nga na wala na talaga ang galit sa mga dibdib nila, dahil ang sarap na nilang biruin.

Si Sunshine, tawa nang tawa kapag binibiro na magsama sila ni Cesar, ha! At aware kasi sila na inaabangan ng press ang pagsasama nila, at gusto talaga silang makunan ng video, photo na magkasama.

Biniro-biro, tinukso-tukso rin namin sila na parang may ‘pitik’ pa rin talaga, at hindi pa rin nawawala ang chemistry nila ha! Kumbaga, may kilig factor pa rin kapag magkatabi sila.

At siyempre, sa mga ganung pagkakataon, ang mga anak nila ang masaya, di ba?

Wish ko lang na magsama sila sa project, pelikula man o teleserye. Ang bongga pa rin kasi nilang panoorin na magkasama, na para kang nanonood ng true to life na serye. (Dondon Sermino)