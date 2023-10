Sumakto sa Halloween ang poster: Darren naligo ng ‘dugo’

Sumakto sa Undas o Halloween ang paglabas ng bagong music video ni Darren (tinanggal na niya ang Espanto sa kanyang screenname) na ‘Bibitaw Na’.

Pang-suspense-thriller-horror ang digital poster ni Darren na iniyabang niya sa kanyang X post, na nag-iimbita sa world premiere nito.

Sa kanyang X tweet, makikita si Darren na topless habang naliligo sa pulang likido, na animo’y dugong ibinubuhos sa kanyang mukha pababa sa katawan.

Walang kaduda-duda ang pagiging ‘borta’ ng katawan ni Darren na makikita sa kanyang toned muscle arms.

Pero nakakatakot o creepy ang concept ng poster na animo’y isang serial killer sa movie project nito ang Kapamilya singer.

Pero sa message caption ng poster, nagpahayag ng excitement si Darren sa paglabas ng kanyang music video ng nasabing kanta.

Sey pa niya, “Excited na akooooo…”

‘Yun nga lang, sa halip na pangilabutan ay idinaan na lang sa joke ang pagligo ni Darren ng pulang likido.

Reaksyon ng mga netizen, “Grabe ilang galong ketchup binuhos mo D? Joke!”

Nagpa-sample na si Darren ng kanyang single with matching choreo sa nakaraang Milan concert ng ASAP. At makikitang may pagka-‘Tala’ feel ang buong performance ng spot number. (Rey Pumaloy)