Dismayado si Anakalusugan Party-list Rep. Ray Reyes sa mahinang implementasyon ng Universal Healthcare Act.

Ayon kay Reyes, sa kabila ng naturang batas, kulang pa rin sa access sa serbisyong pangkalusugan ang mga indegenouse people o IP o mga nakatira sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDA).

Tila napapabayaan at hindi umano napagtuunan pansin ang paghahatid ng health services sa mga isolated at malalayong lugar sa bansa.

“The healthcare needs of our indigenous people’s communities should not be neglected and the services provided by the government should reach them no matter where they are situated,” ayon pa kay Reyes.

Bunsod nito, tiniyak ng kongresista na ipupursigi niya ang pagtutulak na mga programa at panukalang magbibigay ng dagdag pondo para mailapit ang health services sa publiko lalo na ang mga miyembro ng indigenous communities. (Eralyn Prado)