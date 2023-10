Ruffa obvious kaligayahan kay Herbert

Isa sa inaabangan ko na ‘couple’ sa party ni Tita Annabelle ay sina Ruffa Gutierrez at Herbert Bautista. At hindi naman ako nabigo, dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na si Ruffa at todo smile na agad.

At siyempre, sino pa ba ang kasama? Si Bistek, na habang tumatagal, bumabata rin, ha! Mahusay mag-alaga si Ruffa, ha!

Patawa-tawa lang sina Ruffa at Bistek kapag binibiro ko tungkol sa ‘relasyon’ nila. Eh kasi nga, alam naman namin kung ano ang isasagot nila, kinukulit pa rin namin sila.

Sapat na `yung ngiti nila kapag may tanong ang press, at hahalakhak kapag nagpaparinig kami tungkol sa mga taga-showbiz na buking na buking na ang relasyon.

Pero sabi nga, going stronger and stronger and stronger nga ang ‘relasyon’ nina Ruffa at Bistek, ha! Ramdam mong masaya lang sila, na walang pressure, at hindi nagsasakalan.

Mapapansin mo kasi na kapag magkaharap sila, palagi lang silang tumatawag, ha! At ang gusto ko sa kanila, may time silang mag-entertain ng mga kaibigan nila, at hindi sila ‘yung super showy na todo lambingan lang at dedma sa paligid.

Aliw rin ako sa magdyowang Sen. Sherwin Gatchalian at Bianca Manalo, ha! Ramdam ko kasing magkaiba ang personalidad nila, na si Bianca, super kikay, na medyo maingay at baliw-baliwan din, habang si Sen. Sherwin ay prim and proper talaga.

Makikita mo na kapag may lumalapit sa kanila para i-video o picture-an sila, si Bianca ‘yung tipong kinakalabit si Sen. Sherwin para mag-smile, dahil ramdam mong medyo nahihiya ang senador, ha! (Dondon Sermino)