Hinamon ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co ang kabataan na maging tanglaw ng katatagan at pagkakaisa sa pagharap sa mga dumarating na hamon.

Sa kanyang talumpati sa Bicol University Olympics 2023 kamakailan, iginiit ni Co na ang event ay hindi lamang sports competition kundi pagpapakita ng kakayanan na umangkop, magsama-sama at magkaroon ng iisang adhikain.

“(Sports festivals have) the transformative power of integrating sportsmanship within the academic journey” since they cultivate discipline, teamwork, and a profound sense of community — attributes crucial in shaping future leaders — among students,” sabi ni Co.

Ipinaalala rin ni Co sa mga kalahok na sila ang ipinagmamalaki at pag-asa ng Bicol region.

Kinilala rin ni Co ang Bicol University Olympics na isang halimbawa umano ng isang well-rounded education system na nagpapahalaga sa pisikal at mental na kalusugan at emotional maturity bukod sa mga academic achievement. (Billy Begas)