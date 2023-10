Raymond ‘inner peace’ ang birthday wish sa ina

Sa dinami-rami ng mga bisita, si Raymond Gutierrez lang ang nahingan ko ng birthday message para sa kanyang ina.

Madalang na kasi naming makita, makausap si Raymond, unlike ni Richard Gutierrez na madalas naming nai-interview, ha!

So, ano nga bang birthday wish niya para sa kanyang nanay?

“My birthday wish is just good health. I want her to focus on her health. And be calm.

“And find inner peace!” sabi ni Mond, na natawa kami.

Inner peace talaga, di ba?

Pero in fairness naman kay Tita Annabelle, palagi na lang siyang masaya talaga, na hindi na siya `yung tipo ng nanay sa showbiz na palaging may isyu, ha!

Gone are the days na palagi siyang may kaaway, ha! Sa totoo lang, kapag kausap nga namin siya, palaging ang masasayang pinagsasamahan na lang nila ni Tito Eddie ang kinukuwento niya, ha!

Nasa stage na si Tita Annabelle na nagpapakasaya na lang talaga siya, at siyempre nakatuon ang atensiyon niya kay Tito Eddie, sa kung paano pa ba ito mas maalagaan, at mahalin. (Dondon Sermino)