PNP-ACG spox sibak sa collab kay Rendon Labador

SINIBAK bilang tagapagsalita ng Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) si Police Captain Michelle Sabino kaugnay sa kontrobersiyal na collaboration nito sa vlogger na si Rendon

Labador nang payagan ang huli na mag-live stream sa pagsalakay sa isang lending app company sa Makati City kamakailan.

Sa isang text message, sinabi ni ACG Director Police Brig. Gen. Sydney Hernia na inilipat niya sa ibang puwesto si Sabino at naghahanap pa sila ng papalit na tagapagsalita ng kanilang unit.

“She will be doing other admin duties at HQS ACG while we are looking for somebody who can take over her job as spokesperson,” ayon kay Hernia.

Matatandaang uminit ang usapin ng ‘collab’ nang mag-live stream si Labador sa kasagsagan ng operasyon ng ACG kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) sa isang raid kamakailan sa

isang lending app company sa Makati City.

Maraming standard operating procedure (SOP) ang nalabag sa pagsalakay dahil sa ginawa ni Labador na pagkuha sa mukha ng mga empleyado ng lending app na mahigpit na ipinagbabawal ng PNP na ikinagalit din ng

pamilya ng ilan sa mga nasangkot.

Una nang sinabi ni PNP Chief Gen. Benjamin Acorda Jr. na dapat maging maingat ang pulisya sa tuwing magkakasa ng operasyon at may sinusunod namang panuntunan para sa mga miyembro ng media na kasama rito.

Dismayado rin si PAOCC USec. Gilbert Cruz sa ginawa ni Labador dahil nalabag nito ang karapatan ng mga sangkot sa operasyon na salig sa Data Privacy Act.

(Edwin Balasa)