NAGTALA ng record sa Guinness ang kilalang brand ng foam at mattress sa Pilipinas na Uratex nang itanghal ito bilang “pinakamalaking human mattress dominoes.”

Ito’y matapos na matagumpay na napabagsak ng Team Uratex ang may 2,355 kutson sa tuloy-tuloy na domino effect sa loob ng 14 na minuto at 25 segundo.

Ginanap ang event noong Oktubre 22 sa SMX Convention Center sa Pasay City.

Nahigitan ng Team Uratex ang record ng Brazil na 2,019 kutson.

“The record to beat for this attempt was 2,019. I can now confirm that team Uratex has achieved 2,355. Congratulations! You beat the World Records title,” pahayag ni Guinness World Records Senior Records Manager/Official Adjudicator Mai McMillan.

Ayon sa Uratex, ido-donate nila sa mga charitable institution ang mga kutson na ginamit sa event. (Issa Santiago)