Pinay jiu-jitsu artist Kaila Napolis sinikwat unang gold ng ‘Pinas sa World Combat Games

IBINIGAY ni jiu-jitsu artist Kaila Napolis ang prestihiyosong pinakaunang gintong medalya ng bansa sa World Combat Games sa araw na hindi nito nadaluhan ang pagkilala sa kahusayan ng mga Pilipinong atleta kung saan kabilang ito sa dapat na parangalan.

Dinaig ni Napolis, na kagagaling lang sa pagwawagi ng tansong medalya sa 18th Hangzhou Asian Games, si Anael Pannetier ng France, 2-0, para makamit ang kanyang pinakauna ring gintong medalya sa women’s -52kgs Ne-Waza event na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia.

Hindi nadaluhan ang aktibidad ng paggagawad-parangal sa mga Asian Games medalist kung saan binanggit ang kanyang pangalan sa pambansang koponan, ang mga magulang ni Napolis ang nagrepresenta dito sa pagbibigay sa mga insentibo at parangal, Miyerkoles, sa Rizal Memorial Coliseum.

Ang taga-Muntinlupa na jiu-jitsu athlete ay tumanggap ng P400,000 mula sa PSC at isa pang P400k mula naman sa Office of the President.

Si Napolis ay dumagdag sa listahan ng mga Pilipinong atleta na nakapagwagi ng gintong medalya sa World Combat Games matapos na unang magwagi ang Tokyo Olympics gold medalist na si Hidilyn Diaz-Naranjo at ang mga kakampi ntiong sina Margarita “Meggie” Ochoa at Annie Ramirez na nagwagi din ng gintong medalya sa Hangzhou.

