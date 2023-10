Niece ni Nora gusto mapasama sa serye ni Coco

Sumabak na rin sa showbiz ang pamangkin ni Nora Aunor at kapatid ni Marion Aunor na si Cool Cat Ash.

Five years old pa lang siya ay into music na si Cool Cat Ash na ayaw gamitin ang apelyido nilang Aunor dahil gusto niyang makilala sa kanyang sariling pangalan.

Very now ang music ni Cool Cat Ash na tiyak mae-enjoy ng mga Gen Z at millennials.

Inspiration sa mga plus size si Cool Cat Ash na very confident sa kanyang body at nagsulat ng empowering song na ‘Mataba’ na ginamit pa sa series na ‘Cattleya Killer’.

Maliban sa pagiging singer at songwriter ay gusto niya ring sumabak sa pag-arte pero gusto niya maging comedy-action actress.

Sa aming interview sa kanya ay nanawagan siya kay Coco Martin na sana ay kunin siya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ dahil bet niya ang show.

Base sa kanyang live performance at music video ay kering-keri niyang umarte!

Isa nga sa mga bet kong pinerform sa kanyang album launch at birthday celebration ay ang kantang ‘i find love. so. so. weird’ na siya ring pangalan ng kanyang bagong album na available sa mga music streaming platforms simula October 27.

Pak!