My Dad Bogart pisil sa Race 1

KAKASAHAN ng kabayong si My Dad Bogart ang anim na tigasing kalahok sa Philracom Rating Based Handicapping System Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

May distansiyang 1,200 metro, rerendahan ni jockey Dan Camanero si My Dad Bogart para makipagtagisan ng bilis kina Tokyo Tokyo Rumba, Shine, Primero Soldado, Silver Lining, Steady Cat at My Boy Lollipop.

Nakalaan ang P20,000 added prize na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta habang may karagdagang P10,000 premyo para sa winning horse owner.

Ayon sa komento ng ibang karerista, napupusuan din nila ang kalahok na si Silver Lining na sasakyan naman ng hineteng si Conrad Henson.

“Balikatan ang labanan diyan sa Race 1 kaya mas maganda multiple bet para maka-one point agad sa tatayang Pick 5,” saad ni Alberto Gonzales, veteran karerista.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Biyernes kaya medyo mahaba-haba ang paglilibang ng mga karerista.

(Elech Dawa)