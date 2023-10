MJ bet isali si Francine sa beauty pageant

Nagkasama sa Vietnam sina MJ Lastimosa at Francine Diaz para dumalo sa Miss Grand International 2023, kasama sila sa Team Philippines.

Dito nga napansin ni MJ ang gandang pang-beauty queen ni Francine.

Pinusuan ng netizens at followers ni Chin (palayaw ng aktres) ang tweet ng Miss Universe-Philippines 2014 sa kanyang X (dating Twitter).

Hirit ni MJ, “Jusko dzaiiii apaka ganda ni Francine! Sarap pasalihin sa pageant. “

Pero may mga netizen din na umalma, maliit daw ang ka-partner ni Seth Fedelin at hindi pang-beauty queen ang height nito.

Pero ang bongga ni Chin ha, nasa front row siya during the pageant katabi ang ibang VIPs from Vietnam and other countries.

May mga memes nga na kumalat sa social media about Miss Grand International pageant and Francine, ha!

“Hindi pasok ang Philippines, pero pasok si Francine Diaz, pasok sa camera!” ilang beses kasing nahagip ng kamera during live competition ang lead star ng ‘Fractured’, lalo na nang ipakilala ang Chief Operations Officer ng isang company na official partner ng MGI 2023 na katabi ni Chin sa upuan. Kaya ang dami niyang exposure ha.

Siyempre, super proud ng mga Pinoy fans niya.

Hindi man nanalo ang ating pambatong si Nikki de Moura ay itinayo na raw ng idolo nila ang bansang Pilipinas.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)