Mister tinodas kalaban ng misis sa pagka-tserman

PATAY ang isang kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) nang bistayin ito ng bala ng asawa ng kalaban nitong incumbent punong barangay sa bayan ng Kapatagan sa Lanao del Sur noong Miyerkoles.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ang biktimang si Camar Bilao Bansil, ginagamot sa isang ospital ang asawa nitong si Jasmine Tawa Bansil at ang kanilang 7-taong gulang na anak.

Samantala, tinutugis na ng pulisya ang suspek na si Pabel Pagra­ngan, asawa ni incumbent punong barangay Normalah Pagra­ngan, na tumakas matapos nitong ratratin ang mga biktima.

Ayon kay P/Maj. Alinaid Moner, spokesman ng Lanao del Sur Police, sakay ng kanilang mini-cab ang mag-anak nang paulanan sila ng bala ng suspek malapit sa barangay hall ng Barangay Sigpang sa Kapatagan, Lanao del Sur bandang alas-6:25 nang gabi noong Miyerkoles.

Nauna rito’y nagtalo muna ang biktima at suspek nang sitahin ng huli ang una sa pag-igib ng inu­ming tubig sa isang water system malapit sa barangay hall

Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumunot umano ng baril ang suspek at pinagbabaril ito dahilan para madamay ang asawa at anak nito. Mabilis na tumakas ang suspek matapos ang krimen.

Nasa 29 na basyo ng 5.56 caliber ang narekober sa lugar.

Samantala, nakikipagtulungan na rin umano ang mga traditional leader at elder sa lugar para mapasuko ang suspek.

Dismayado naman ang mga lokal na opisyal ng lalawigan dahil mistulang walang silbi ang ipina­tutupad na gun ban ng pamahalaan bunsod ng sunod-sunod na pamamaslang sa lugar.

Maagpupulong ang pulisya at lokal na pamahalaan para talakayin at alamin kung isasailalim sa area of immediate concern ang barangay ng Sigayan ngayong Lunes sa idaraos na BSKE. (Ronilo Dagos)

Meta-PATAY ang isang kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) nang bistayin ito ng bala ng asawa ng kalaban nitong incumbent punong barangay sa bayan ng Kapatagan sa Lanao del Sur noong

Miyerkoles.