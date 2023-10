Michele Gumabao lalong nag-iinit para sa Creamline Cool Smashers

Mga laro Sabado:

(Candon City Arena, Ilocos)

4:00pm — Galeries Tower vs F2 Logistics

6:00pm — NXLed vs Petro Gazz

ATTACK mode na naman si Michele Theresa Gumabao para sa Creamline Cool Smashers upang makamit ang kanilang ikatlong sunod na panalo nang walisin ang Gerflor Defenders 25-15, 25-12, 25-10 sa unang laro ng triple-header ng 6th Premier Volleyball League (PVL) 2nd All-Filipino Conference Huwebes sa Ynares Center sa Antipolo City.

Pumalo ng 10-of-18 sa atake si Gumabao para sa kabuuang 12 puntos para solong tumapos ng double digit para sa Creamline, habang umayuda rin sa koponan sina Diana Mae “Tots” Carlos at Jessica Margaret Galanza ng tig-pitong puntos, habang may tig-anim naman na kontribusyon sina Bernadeth Pons at Pau Soriano.

“It feels good to see lahat ng hirap namin sa practice, so we have to show up every single day and every single morning and just try to contribute as much as we can whether in points or to rotate, and team work ang pinaka-importante for us, to see it every game,” wika ni Gumabao, na muling nanguna sa koponan matapos umiskor ng tig-20 puntos sa panalo kontra Choco Mucho Flying Titans at Cignal HD Spikers para sa 3-0 kartada.

Naging madali para sa Cool Smashers ang nakuhang panalo dulot ng mahusay na depensa na sinabayan ng balanseng opensiba na kinakitaan ng 11 blocks at limitahan lamang sa 37 puntos sa tatlong sets ang Defenders.

“Any team naman laging pinaghahandaan, kahit sino namang iyung makakalaban. Mga players talagang nagtatrabaho iyan,” wika ni Creamline coach Sherwin Meneses.

Patuloy namang nangangapa sa panalo ang Gerflor na nalasap ang ikatlong straight set na pagkatalo laban sa NXLed Chameleons at Petro Gazz.

Umiskor ng tig-5 puntos sina Mary Grace Berte at Menchie Tubiera, habang inilista ng Gerflor ang pinakamababang excellent sets ngayong liga sa 3-of-93 para bumagsak sa 0-3 rekord kasama ang Farm Fresh Foxies.

Sunod na bibiktimahin ng Creamline ang Farm Fresh, habang magtatangkang makahanap ng panalo ang Gerflor kontra sa Chery Tiggo Crossovers sa darating na Martes sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

(Gerard Arce)