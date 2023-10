Mga netizen napa-wow! Kambal na sina Pepe, Pilar nagpasiklab sa geography

NAALIW ang mga netizen sa kambal na anak ng broadcast-journalist na si Korina Sanchez at dating senador Mar Roxas na sina Pilar at Pepe na kapwa apat na taong gulang.

Kahuhusay naman kasi ng mga batang ito na dagdag cuteness pa pag nagsalita sa Bisaya.

Sa video na in-upload ni Mar noong Lunes, may hawak itong globo at tinanong ang kanyang mga bagets kung nasaan ang kanilang mama na si Korina na nasa Cappadocia, Turkey.

Sa kanyang Facebook page, makikita na kasama ni Mar ang kambal sa sasakyan. May caption na “Happy Monday” ang kaniyang video.

“Ari kami nagkadto sa school and ginapangita namon (Kami ay papunta sa school and hinahanap namin) si….Where in the world is mama?” tanong ni Mar sa kambal habang may hawak na globo.

“Turkey,’ sagot naman agad ni Pilar sabay turo sa lokasyon ng Turkey.

“We are in Asia!” pagdeklara ni Pilar sabay kanta na kung saan binabanggit ang Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at Australia.

Pero si Pepe, ay may pagkapilyo dahil para nitong nilalamon ang mga salita habang sinasabayan ng pagkanta si Pilar.

“Ikaw ya lango-lango ka gid ya (Ikaw talaga palabiro ka),” saway ni Mar kay Pepe.

Bukod sa overload na cuteness, hinangaan ng mga netizen ang kambal na bagets nina Ate Koring at Mamang Palengke.

“Very cute and intelligent twins,” ani isang netizen.

“Wow! Galing naman nila,” dagdag ng isa.

“Ka very intelligent gd ang twins,” sambit naman ng isang bihasa sa Ilonggo.

“Smart Pilar and funny Pepe!” shoutout ng isa pa.