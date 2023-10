Marc kasama uli: Kris paiinterbyu kay Boy Abunda?

Nanghingi kami ng update about Kris Aquino sa isang kakilala na malapit sa Queen of All Media.

Sabi ng taong kinausap namin, nasa Orange County na raw uli si Marc Leviste na pinaniniwalaang karelasyon na naman ni Kris.

In fairness, puring-puri si Marc ng taong kausap namin.

Ang dami raw kasing dalang pasalubong ng Batangas Vice Governor nang bumalik kay Kris sa Tate.

Pati mga malalapit kay Kris na nakilala ni Marc ay may pasalubong daw si Vice Governor.

Ang bait daw ni Marc, ha!

“Mabait naman si Marc kaya gusto siya ng mga taong malalapit kay Kris,” tsika pa ng source namin.

At ano pa update kay Kris?

“Ang dinig ko, dadalaw raw si Boy Abunda kay Kris. Ewan ko lang kung bibisita lang dahil friends sila o may possibility na interbyuhin niya si Kris.

“May nagkuwento lang sa akin, ha!” tsika ng kausap namin.

Naku, sana nga totoong dadalaw si Boy kay Kris at mainterbyu sana ng una ang huli, ha!

‘Yun na!