Marami pa project na gagawin: Lovi ‘di pa buntis

Super sexy ni Lovi Poe nang dumating sa chikahan niya with showbiz and lifestyle press. Para nga siyang magsasayaw sa isang bonggang play!

At bongga na rin dahil pagpapatunay lang na hindi pa talaga sya buntis, taliwas sa chika na nagdadalang tao na nga siya.

Eh wala kasing katiyan-tiyan si Lovi ha! At pamatay ang hubog ng katawan.

At ang nakakaloka pa rin, wala pa raw talaga silang honeymoon ng mister niya. Humihingi nga siya ng suggestion kung saan maganda mag-pulotgata.

Anyway, naaliw lang ako kay Lovi na naninibago pa siya kapag ‘my husband’ ang tawag niya kay Monty Blencowe.

Sey pa niya, naninibago rin siya kapag kailangan na niyang mag-fill up ng mga documents at form dahil kailangan pa raw ipaalala sa kanya na Blencowe na ang family name niya.

Siyempre aminado si Lovi na hindi madali ang long distance relationship lalo na at kakakasal nga lang nila.

Pero sobrang suwerte nga raw niya na bukod sa guwapo, matalino, ay mauunawain pa si Monty.

Kaya raw kahit kakasal lang nila ay nagagawa niyang bumalik agad ng Pilipinas para magtrabaho.

Katunayan todo chika at promote nga siya sa ini-endorse niyang Imono Jewelry.

Nagulat nga ako sa mga suot niyang alahas dahil mura lang pero ang gaganda at mukhang mamahalin, ha!

Sobrang kumportable nga raw sa balat niya ang mga alahas na super stylist pa.

Ang dami rami pa raw niyang gagawin na trabaho, na may serye nga at pelikula pa kaya hindi pa rin talaga siya nagbubuntis.