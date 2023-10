Mandaluyong Microsmith sa MPBL Juniors playoff

MAGSISIMULA na sa darating na Sabado ang MPBL Juniors playoff/

Isa ang Mandaluyong Microsmith na pasok sa playoff ng tatlong division na makikita na maganda ang programa na binuo/

Nagpapasalamat ang team owner sa mga masisispag na coaches na sina coach Jay Cruz, Mikel Perey, Gener Lajoy at Kokoy Reyes/

Siyempre ang masipag na team manager ng 14U sa si Blu Perey na parati nakatutok sa team at sa 18U na sina Neil Anthony Estrella at Elizabeth Cruz/

Binabati din namin ang 16U players na sina Justine Elduayan at Kyn Vicente na nangunguna sa MVP race 1-2 na posisyon at sa 18U naman si Russel Bayani bilang number 1 kaya masaya lahat ng sumusuporta sa team dahil sa mga nakamit nila/

Hindi lang bilang isang team kundi pati na rin sa individual awards ng mga manlalaro ng Mandaluyong Microsmith at mga manlalaro nila na nakakuha ng mga magagandang unibersidad at para makaaral ng libre.

Binabati ko rin ang AMA University sa kanilang unang panalo laban sa MLQU sa opening game nila, ipinakita ng manlalarong sina Christian Camay at AJ Agravante ang sipag sa pagkuha ng bola laban sa foreigner ng MLQU at bagsik sa tira sa labas nina JC Yambao, Thirds Del Rosario at Anjo Geronga at siympre ang best player na si Earl Ceniza

Abangan ang next conference ng MPBL Juniors tryout na gaganapin sa AMA University pagkatapos ng conference na it/

makikita sa FB page ng Mandaluyong Microsmith ang mga detalye ng pagbuo muli ng team sa MPBL Juniors.