Lisensiyado magpaputok! Troy Rosario pangunahing kamador ng Blackwater

SA ilang buwan ni Jeff Cariaso bilang head coach ng Blackwater, natukoy na niya ang magiging main man ng Bossing.

Si veteran forward Troy Rosario.

“He is our guy, and he knows that,” ani Cariaso sa PBA Media Day. “When I first took over, siya ang unang kinausap ko in regards to understanding what his role’s gonna be.”

Paglipat mula TNT, hindi agad maka-todo si Rosario dahil sa calf injury.

Nitong PBA On Tour, kitang bumabalik na ang ayon kay Cariaso ay pang-Gilas niyang kalibre.

“Every team has that ‘go-to’, that star-level talent that needs to be leader on and off the court,” dagdag ni coach Jeff. “And I told him, ‘Troy, this is your team so you have to be able to carry the load and understand what’s expected of you.’”

Nakarekober na raw ang big man, looking good sa practice at sa tuneup games.

Nitong nakaraang buwan, tinanggap na rin ni Rosario, 31, ang kanyang diploma sa kursong Management mula sa National U.

Proud siya sa kanyang accomplishment sa labas ng court, nakapag-toga na rin.

“2015 pa dapat ‘yan kaso na-delay,” aniya.

Kinuha siya para maglaro sa Gilas Pilipinas sa SEA Games at FIBA Asia Championship hanggang pumasok na sa PBA.

