Lavarn ka? Mga buntis nagpatalbugan sa beauty contest

KUNG may beauty contest na ngayon para sa mga mosang o Maritess na ang tanging kuwalipikasyon ay maging updated sa kuwento ng buhay ng may buhay, hindi pahuhuli ang mga buntis na hindi hamak daw na mas may K dahil sila ay simbolo ng ‘woman of essence.”

Ayon sa Balitang BS, nangyari ang pagrampa ng mga preggy nanay sa isang beaucon sa Palawan.

Kahit halata na ang kanilang malalaking tiyan, hindi ito naging hadlang para sa pagpapakitang gilas nila sa kauna-unahang Pretty Preggy Pageant sa coronation night sa Activity Center ng Robinson’s Mall sa Puerto Princesa noong October 22.

Super aliw ang mga audience habang rumarampa ang 12 kandidata na buntis ng 16-24 weeks habang suot ang mga kumikinang at magagarang long gown.

Tinanghal na grand winner ng Ms. Pretty Preggy 2023 at nag-uwi ng P7,000 cash prize si Mariane Cabarles- Abanico, 22 anyos. Ani Mariane, ang kanyang yumaong isang taong gulang na anak ang nagsilbing inspirasyon para magkaroon siya ng lakas ng loob at determinasyon na manalo.

Tinanghal naman na 1st runner up si Princess Mae Imperial- Libis at nasungkit nito ang P5,000 na premyo habang 2nd runner up naman si Marian Armenta Lisondra na nag-uwi ng P3,000 cash prize.

Inihatid ng 103.1 Brigada News FM – Palawan ang pageant para magbigay pugay sa kagandahan at lakas ng mga soon-to-be-nanay.

Ang tatlong nanalo ay nakatanggap din ng sash, maternity kits, flower bouquet at Mom’s Love ES 1 Capsule.