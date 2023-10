Jomel Puno, San Beda sasagpangin Arellano

Standings W L

Mapua 8 2

San Beda 7 2

Lyceum 7 3

Jose Rizal 6 4

EAC 6 4

Saint Benilde 6 4

Perpetual 4 6

San Sebastian 3 7

Arellano 1 8

Letran 1 9

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — AU vs San Beda

4:00pm — SSC-R vs JRU

PUNONG-PUNO ng pag-asa ang San Beda University (SBU) Red Lions na makukuha nila ang pagsosyo sa liderato mula sa mainit na laro ni Jomel Puno na patutunayang malaki ang tulong na maibibigay higit na sa susunod na laban kontra sa nangungulelat na Arellano University (AU) Chiefs sa patuloy na bakbakan sa second-round ng 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Tangan ang four-game winning streak sapol nang isara ang mga laro sa first round na may 7-2 kartada para sa No.2 spot, asam na makasama ang Mapua University (MU) Cardinals sa tuktok ng team standings para magtuloy-tuloy ang kanilang momentum na kakaharapin ang nahihirapang makapanalong Arellano na may 1-8 marka, na nasa ika-siyam na pwesto sa pambungad na laro sa alas-2 ng hapon.

Susundan naman ito ng salpukang San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Golden Stags (3-7) at tatarget ng solo fourth place na Jose Rizal University (JRU)Heavy Bombers sa alas-4/

“We just want to improve every game,” wika ni San Beda coach Yuri Escueta. “When we check the stats, we want to be able to still be a good rebounding team and to be able to shoot better, percentage-wise.”

Nakakita ng panibagong matinding arsenal ang San Beda mula kay Filipino-Canadian rookie Puno na may 9.22 rebounds kada salang sa siyam na laro, na pumapangalawa sa liga sa likod ni Emilio Aguinaldo College (EAC) big man JP Maguliano na may 10.1 caroms.

(Gerard Arce)