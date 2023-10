Jay-R Raquinel manghahablot ng OPBF super flyweight belt

HANDANG agawin ni Jay-R “The Dreamer” Raquinel ang korona ni Orient and Pacific Boxing Federation (OPBF) super flyweight titlist Kevin Jake “KJ” Cataraja sa Nobyembre 11 sa Prefectural Budoka sa Nagoya, Japan.

Sasandal sa three-fight winning streak ang tubong Candoni, Negros Occidental para masubukang makuha ang regional title laban sa undefeated Cebuano boxer na idedepensa sa unang pagkakataon ang titulo matapos mapanalunan ang bakanteng titulo kay Edward “El Heneral Fighting Heno” Heno sa bisa ng 12-round unanimous decision nitong nagdaang Pebreo 11 sa General Santos City.

“I’m ready and excited for the fight,” wika ng 26-anyos na southpaw boxer. “I hope to get the title. That’s why I trust myself.”

Tutok sa kanyang pagsasanay ang 5-foot-5 Negrense kasama ang kanyang coach na si Alan Alegria sa Benguet Province, habang nakikipagsabayan ito sa pag-eensayo kay MJ “Young Gun” Uduna bilang sparring partner sa La Trinidad.

“It’s a good fight. He is a quality boxer, so he should be well prepared,” saad ni Raquinel.

Naging mabisa ang nagdaang huling tatlong laban ni Raquinel nang tapusin sa knockout sina Landi Ngxeke para sa bakanteng WBO Inter-Continental super-fly noong Oktubre 23, 2022 sa second TKO, Arnold Garde nitong Pebrero 25 sa first round TKO at Moensaku Yor sa first round nitong Hunyo 24.

Ito naman ang unang pagkakataon na dedepensahan ni Cataraja (16-0, 13KOs) ang kanyang titulo at unang beses sasabak sa Japan.

Bago nito talunin si Heno ay anim na sunod na panalo ito mula sa knockout kina Delfin de Asis, Crison Omayao, John Mark Apolinario, Cris Alfante, Romshane Sarguill at Ronel Dela Cruz.

(Gerard Arce)