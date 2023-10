Nagprotesta ang mga residente ng Brooke’s Point sa Palawan dahil sa patuloy na operasyon ng Ipilan Nickel Corporation sa kabila ng inisyung cease and desist order ng National Commission on Indigenous People (NCIP) at ng lokal na pamahalaan.

Tinatayang 12 residente ang sugatan nang buwagin ng mga guwardiya ang kilos-protesta sa bukana ng kalsada patungo sa minahan noong Miyerkoles.

Naglagay pa ng bakod ang mga katutubo para hindi makadaan ang mga malalaking trak pero pag-alis nila ay tinanggal din ito ng mga guwardiya.

Inirereklamo ng mga katutubo ang minahan dahil apektado raw ang kanilang kabuhayan at taniman sa paggiba sa Mount Mantalingahan.

Kahit na raw ang kanilang pangingisda, apektado dahil sa polus­yong dinudulot umano ng pagmimina sa karagatan. Giit pa ng ilang katutubo, pakakainin nila ng nickel ang mga nagtatrabaho sa minahan kapag nawalan sila ng makakain dahil sa epekto ng pagmimina doon.

Sabi ni Brooke’s Point Vice Mayor Jeanne Feliciano, walang kinikilalang batas ang Ipilan Mining.

“Nakakalungkot na apihin ka sa sariling bayan ng dayuhan,” sambit ni Feliciano.

Nagpaliwanag naman ang Ipilan Mining na hindi nila sinisira ang taniman at kabuhayan sa dagat ng mga residente roon.

Binanggit din ng kompanya na hindi pa final and executory ang desisyon ng NCIP kaya patuloy pa rin ang kanilang op­rasyon. Wala rin umanong bisa ang cease and desist order ng LGU dahil nagsumite sila ng lahat ng requirement para sa permit.

Ang Ipilan Mining Corporation ay isang subsi­diary ng Global Ferronickel Holdings na ang chairman ay si Joseph Sy.