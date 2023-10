Halos 27K Filipino nurse bet magtrabaho sa US

MAYROONG 26,972 nurse sa bansa ang kumuha ng licensure examination mula Ene­ro hanggang Setyembre ngayong taon para makapagtrabaho sa Amerika.

Mas mataas ito ng 117% kumpara sa 12,399 nurse na kumuha ng US licensure exam sa unang siyam na buwan ng 2022, ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo, vice chairperson ng House Committee on Higher and

Technical Education.

“The surge in the number of nursing graduates from the Philippines taking the U.S. licensure examination betrays a looming new wave of mass migration of practitioners to America. The government should take

forceful action now and invest more money to hang on to some of our nurses in the local health sector,” ani Rillo.

Itinutulak ni Rillo na itaas sa P63,997 ang buwanang sahod ng mga nurse sa ospital ng gobyerno mula sa P36,619 na sahod ng entry level na posisyon.

Ang U.S. National Council of State Boards of Nursing Inc. (USNCSBN) ang nagbibigay ng National Council Licensure Examination para sa mga nais na maging registered nurse sa Amerika.

Ayon sa datos ng USNCSBN, nasa 49% ng mga Pilipino na kumukuha ng naturang exam ang pumapasa sa kanilang unang pagkuha at 40% naman ng mga repeater ang pumapasa sa kanilang muling pagkuha ng pagsusulit.

(Billy ­Begas)