Short ng P179.5 bilyon ang koleksiyon ng pamahalaan noong Setyembre para tustusan ang P506.3 bilyong naging gastusin nito.

Ayon sa Bureau of the Treasury (BTr), P233.5 bilyon lamang ang nakolektang buwis, taripa, fees, charges at iba pa ang nakolekta ng pamahalaan nitong Setyembre, mas mababa ng 11.6% kompara sa P288.8 bilyong naging koleksyon nito noong Setyembre 2022.

Bagsak ang koleksiyon ng Bureau of Internal Re­venue ng 12% sa P152.2 bil­yon mula sa P173.6 bil­yon noong Setyembre 2022 at umabot lamang sa P18.9 bilyon ang koleksiyon ng Bureau of Customs mula sa P79.3 bilyon noong Setyembre 2022.

Maliban sa BTr, bagsak din ng 47% ang koleksyon ng iba pang mga tanggapan ng pamahalaan sa P14 bilyon mula sa P26.5 bilyon.

Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umaabot na sa P983.5 bilyon ang short o ang deficit ng pamahalaan. (Eileen Mencias)