Ginawang biro kidney disease: Petite binarubal ng mga netizen

Kahit na maagap na nagbigay ng apology si Luis Manzano sa ‘Its Your Lucky Day’ dahil sa ginawang joke ni Petite noong October 24 episode ay na-bash pa rin ng bonggang-bongga ang komedyante.

Mukhang dedma pa rin ang ibang netizens sa public apology ng main host ng noontime show.

Hindi nagustuhan ng ibang viewers at netizens ang binitawang joke ni Petite tungkol sa pinagdaraanan ng mga taong may kidney disease.

Ayon nga kay Lucky, “Hindi biro lahat ng pinagdaraanan ng mga may renal conditions, kidney disease.

“So kumbaga, sorry po, pasintabi lang dun sa mga kumbaga medyo naapektuhan po. So, we apologize po for that joke po,” dagdag pa ni Luis.

Pabiro kasing sumagot si Petite nang tinanong siya ng host ng, “Ano ‘yung isang desisyon ninyo sa buhay na pinili ninyong gawin noon pero ngayon pinagtatawanan n’yo na lang?”

Sinagot ni Petite ang tanong ng, “Totoo pala ‘yung kasabihan na ‘Ang pag-ibig, o pag-ibig ‘pag tumama sa puso, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.’ Totoo pala ‘yon kasi ‘yung ex ko dati, nagkasakit siya tapos nagkaroon siya ng kidney failure so kailangan po ng donasyon ng kidney para sa kanya. So ‘yung lola ko, kinausap ko. Sabi ko, ‘Lola baka puwedeng ibigay mo na lang ‘yung kidney mo kasi bata pa siya.’ Hindi pumayag ‘yung lola ko so ang ginawa ko, kinuha ko nang mano-mano.”

Halos iisa ang komento ng netizens na pumalag sa joke ni Petite.

Pang-comedy bar ang jokes niya at hindi appropriate sa noontime show.

Kaloka!