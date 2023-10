Dottie Ardina malamig simula sa 1st Maybank Championship

SA nag-iisang birdie sa ikalawang butas laban sa dalawang bogey sa 4th at 17th holes, malamig ang simula ni Dottie Ardina Huwebes sa $3M (P170.8M) 1st Maybank Championship sa Kuala Lumpur Golf and Country Club sa Malaysia.

Nagsumite ang Pinay shotmaker buhat sa Canlubang, Laguna ng one-over 71 para malagay sa seven-way tie sa 67th place sa 74-player, 72-hole, 4-day event, na nagsisilbing 29th leg ng 74th Ladies Professional Golf Association Tour 2023.

Disente naman ang umpisa ng kakuwadra niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Yuka Saso ng Japan sa isinalpak ang five-under 67 sa likod ng pitong birdie kontra sa dalawang bogey para makibuhol sa pitong nasa 10th place.

May malagablab na 9-under 63 si Jasmina Suwannapura ng Thailand ang nag-upo sa kanya sa tuktok, one-stroke lead kay Australian Hanna Green (64) sa torneong may $450K (P25.6M) top purse at 500 points para sa ‘Race to the CME Globe’ para sa mamamayagpag.

(Ramil Cruz)