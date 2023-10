Doble sakit ng ulo! Mag-amang Alekhine, Hamed Nouri markado sa dikdikan ng utak

TUTULAK ng piyesa ang mag-amang sina IM Hamed at FM Alekhine Nouri sa 23rd Anniversary Magic Star Mall – FIDE Rated Standard Chess Tournament.

Bagaman wala pang lugar na pagdadausan at petsa ng laro ay marami na ang naghayag ng pagsali sa event na ipatutupad ang seven rounds Swiss System.

Ipatutupad ang 1 hour at 30 minutes standard time control play to finish, ang ibang nagsaad ng paglahok ay sina IM Ronald Bancod, FM Christopher Castellano, NM Marlon Bernardino at Eric Calcday.

Nahirang na youngest Filipino FIDE Master at youngest FIDE Master sa buong mundo, inaasahang markado si Alekhine at ang kanyang ama sa nasabing tournament na sasalihan ng mga tigasing woodpusher,

Ang ibang makikipagtagisan ng isip ay sina Henry Calacday, Jhoren Paul Domingo, Vincent Ian Espinosa, Rainier Valdez at Arthur Del Rosario.

(Elech Dawa)