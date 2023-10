Depensa, opensa maaasahan! Schonny Winston pahihinugin muna ng Converge FiberXers

MAINAM na si Schonny Winston pagsampa sa PBA, pero pahihinugin pa muna ng Converge bago makaalagwa.

First-rounder (9th pick overall) ng FiberXers noong nakaraang 2023 Draft si Winston kasunod sa 10th si BJ Andrade na injured pa.

Kilalang kamador noong panahon niya sa De La Salle ang 6-foot-4 Fil-Am na si Winston.

Sa taas na 6-foot-4, kapado niyang lumaro bilang shooting guard o small forward.

Hindi na lang sa puntos aasahan si Winston.

“Sa amin, si Schonny on offense and surprisingly on defense also. Two-way,” ani coach Aldin Ayo sa PBA Media Day sa 1Esplanade. “He’s a scorer and at the same time he can defend.”

Kakailanganin lang niya gamayin ang sistema ni Ayo.

“With regards with our plays, he has to spend time doing it, really preparing, reviewing it because these guys have been with us for over a year na, eh,” paliwanag ng coach. “And hindi makukuha ‘yun sa a month or two months kasi malalim na ‘yung mga ginagawa naming mga sets.”

Nawala na sina Jeron Teng at Maverick Ahanmisi, kakailanganin ng FiberXers ang kalibre ni Schonny.

Uumpisahan ng Converge ang Commissioner’s Cup sa Nov. 8 kontra Blackwater sa first game sa PhilSports Arena.

(Vladi Eduarte)